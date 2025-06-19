Bağımlılıkla Mücadelede Ücretsiz Destek Hizmeti

Bağımlılıkla Mücadelede Ücretsiz Destek Hizmeti
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Muş Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline bağımlılıkla mücadele konularında bilgilendirme yaptı. YEDAM, alkol, madde, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılarına ücretsiz profesyonel destek sunduğunu açıkladı.

Muş Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) görevlileri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan 90 personeli bağımlılıkla mücadele konusunda verilen hizmetler hakkında bilgilendirdi.

Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde düzenlenen programda konuşan sosyal hizmet uzmanı Esra Koçbay, YEDAM'ın alkol, madde, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılarına yönelik ücretsiz ve gizliliğe dayalı profesyonel destek sunduğunu belirtti.

Koçbay, bağımlı bireylerin ilk olarak 115 numaralı danışma hattını arayarak randevu oluşturmaları gerektiğini ifade ederek, "Tedavi sürecinin ilk adımı danışanların bu hattı aramalarıyla başlıyor. Tüm hizmetlerimiz ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı şekilde yürütülüyor. Danışan yönlendirmeleri ise bu noktada büyük önem taşıyor." dedi.

Sunumun ardından personelin sorularını yanıtlayan Koçbay, katılımcıları YEDAM'a davet etti.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
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