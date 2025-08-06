Bağımlılıkla Mücadelede Babanın Rolü Anlatıldı

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Babaeski'de düzenlenen programda, bağımlılıkla mücadelede babaların önemli rolü anlatıldı. Ayrıca Pehlivanköy ilçesinde üreticilere desteklemeler hakkında bilgi verildi.

Babaeski ilçesinde "Bağımlılıkla Mücadelede Babanın Rolü" anlatıldı.

Kırklareli Müftülüğünce Yeni Camide düzenlenen programda Kur'an kursuna katılan öğrenci ile velileri bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi.

Eğitimlerin devam edeceği belirtildi.

Üreticiler bilgilendirildi

Pehlivanköy ilçesinde üreticilere desteklemeler hakkında bilgi verildi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen programda üreticileri bilgilendirdi.

Toplantıda üreticilere projeler ve hibe verilecek desteklemeler hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel
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