Bağımlılıkla Mücadele ve Uyuşturucu Zararları Konferansı Düzenlendi
Afyonkarahisar'ın Işıklar beldesinde Yeşilay tarafından düzenlenen konferansta Doç. Dr. Aydın Balcı, uyuşturucunun zararları ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.
Afyonkarahisar'ın Işıklar beldesinde bağımlılıkla mücadele ve uyuşturucunun zararları konferansı düzenlendi.
Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi Yönetim Kurulu üyesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Aydın Balcı, Işıklar beldesi Gençlik Merkezi'nde sunum yaptı.
Balcı, konferansta, uyuşturucunun zararları, korunma yöntemleri ve istatistiksel veriler hakkında ailelere ve vatandaşlara bilgi verdi.
Konferansa, Işıklar Belediye Başkanı Murat Karamoçu, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.