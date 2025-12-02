Bağımlılıkla Mücadele Kurulu Toplandı: Ulusal Stratejiler ve Saha Uygulamaları Değerlendirildi

(ANKARA) - Bağımlılıkla Mücadele Kurulu toplantısında, ulusal stratejiler, risk analizleri, kurumlar arası koordinasyon süreçleri ve sahadaki uygulamalar ele alındı, bağımlılıkla mücadele alanındaki güncel durum değerlendirildi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bağımlılıkla Mücadele Kurulu'nun bugün gerçekleştirilen toplantısında bağımlılıkla mücadele alanındaki güncel durumun değerlendirildiğini duyurdu. Birinci, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kurul üyelerimizin katılımıyla yürütülen toplantıda; ulusal stratejiler, risk analizleri, kurumlar arası koordinasyon süreçleri ve sahadaki uygulamaların etkileri ele alındı. Bağımlılıkla mücadele; toplum sağlığını, aile bütünlüğünü ve geleceğimizi koruma irademizin en temel göstergesidir. Bu anlayışla; kamu kurum ve kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte, daha güçlü bir koordinasyonla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."