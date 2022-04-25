Antalya'da 'Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı' başladı

Antalya'da "Ben Olsaydım" temasıyla düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı başladı.

Kepez Neşet Ertaş Sivil Toplum Kuruluşları Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Vali Ersin Yazıcı, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan ile bağımlılıkla ilgili uzmanlar katıldı.

Vali Yazıcı, buradaki konuşmasında, bağımlılığın tüm dünyanın en büyük problemlerinden biri olduğunu belirtti.

Hedeflerinin bu illete çocukların ve gençlerin hiç bulaşmaması olduğu kaydeden Yazıcı, "Esas olan sağlık ve güvenlik güçlerimize bu işi düşürmemektir. Biliyoruz ki yavrularımızın bu illete bulaştıktan sonra kurtulması çok zor oluyor. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu illete bulaştırmamak adına eğitim, spor, sanat ve kültürel aktiviteler ile çocuklarımızı korumalıyız." dedi.

Her şeyin eğitimden geçtiğini, çocuk ve gençlere gereken eğitimin verilmesi gerektiğini aktaran Yazıcı, tüm birim ve kurumların bu işle ilgilenen birimleri zinde, canlı ve sürekli sahada tutmalarını istediklerini vurguladı.

Çalıştay, 27 Nisan'da sona erecek.