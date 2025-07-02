Bağımlılıkla Mücadele İçin Yeni Bülten Yayınlandı

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Milli Eğitim Bakanlığı, bağımlılıkla mücadele amacıyla 'Güçlenmek: Bağımlılıktan Esenliğe' adlı bülteni yayımladı. Bülten, bağımlılığın etkileri, önleyici programlar ve toplumsal farkındalık artırmaya yönelik bilgi ve çalışmalar içeriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak ve toplumsal bilinç düzeyini artırmak amacıyla hazırlanan "Güçlenmek: Bağımlılıktan Esenliğe" başlıklı bülten yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bülten, bağımlılığın bireyler üzerindeki etkilerini, önleyici müdahale programlarına ilişkin bilgileri ve toplumsal yansımalarını içeriyor.

Bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki etkilerine dair kapsamlı içeriklerin yer aldığı bültende, madde, tütün, alkol bağımlılığıyla, teknoloji, sosyal medya, oyun ve alışveriş gibi davranışsal bağımlılıklar ele alınıyor.

Bültende, "Türkiye Genelinde 14-19 Yaş Arasında Eğitime Devam Eden Gençlerde Bağımlılık Araştırması", "Dijital Dünyada Ekran Kullanımı Araştırması" sonuçları ile ülke geneline yönelik "Bağımlılık Risk Haritaları" gibi çalışmalara yer verildi.

"Bağımlılık Döngüsü, Bağımlılık Nedenleri, Bağımlılıkta Aile, Bağımlılıkla Mücadelede Eğitim, Aile ve Toplum İş Birliği" gibi başlıklardaki zengin içeriklerle çok yönlü yol haritası sunan bülten, Bakanlık tarafından yürütülen bağımlılıkla mücadele çalışmalarını da içeriyor.

Ebeveynlerin çocuklarını bağımlılık risklerinden koruma süreçlerinde dikkat etmeleri gereken unsurların da yer aldığı bültende, aile, okul ve toplum işbirliğinin önemi vurgulanıyor.

Çalışmayla, bireyin esenliğini ve toplumun sağlığını merkeze alarak farkındalığı artırmak, koruyucu tedbirleri güçlendirmek ve bireylerin sağlıklı yaşam inşa etmelerine katkı sağlaması hedefleniyor.

"Ortak güç ve kararlılıkla bağımlılıkla mücadelede kalıcı değişim oluşturabiliriz"

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bültene özel yazı kaleme aldı.

Tekin, yazısında, bağımlılığın sadece bireyin değil, tüm toplumun sağlığını etkileyen çok boyutlu bir sorun olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sadece alkol, tütün ve madde değil, teknoloji, sosyal medya, oyun ve alışveriş gibi davranışsal alışkanlıklar da artık bağımlılık düzeyine ulaşarak her yaştan kişinin yaşam kalitesini tehdit eder hale gelmiştir. Ancak bu tabloyu değiştirmek pekala mümkün. Sorunun kapsamı ne kadar geniş olursa olsun bu sorunu çözmek için biz de o ölçüde kararlı ve azimliyiz. Çünkü, bu karmaşık soruna karşı başarı, kişisel çabaların ötesine geçen, bütünleşik ve çok paydaşlı bir yaklaşımla mümkündür. Hep birlikte, ortak bir güç ve kararlılıkla bağımlılıkla mücadelede kalıcı bir değişim oluşturabiliriz."

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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