Bağımlılıkla Mücadele İçin Sağlık Çalışanlarına Eğitim Düzenlendi
Anamur ilçesinde, bağımlılık mücadele çalışmaları kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik eğitim düzenlendi. Etkinlik, 'Toplum sağlığı için birlikteyiz' sloganıyla Anamur Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirildi ve sağlık çalışanlarının bağımlılıkla mücadeledeki rolü vurgulandı.
Anamur Bağımlılıkla Mücadele ve Yardımlaşma Derneğince Anamur Devlet Hastanesi'nde, "Toplum sağlığı için birlikteyiz" sloganıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Etkinlikte, bağımlılıkla mücadelede sağlık çalışanlarının rolünün önemine vurgu yapıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel