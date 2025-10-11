Haberler

Bağımlılıkla Mücadele İçin Sağlık Çalışanlarına Eğitim Düzenlendi

Bağımlılıkla Mücadele İçin Sağlık Çalışanlarına Eğitim Düzenlendi
Anamur ilçesinde, bağımlılık mücadele çalışmaları kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik eğitim düzenlendi. Etkinlik, 'Toplum sağlığı için birlikteyiz' sloganıyla Anamur Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirildi ve sağlık çalışanlarının bağımlılıkla mücadeledeki rolü vurgulandı.

Etkinlikte, bağımlılıkla mücadelede sağlık çalışanlarının rolünün önemine vurgu yapıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
500
