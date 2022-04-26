Tekirdağ'da bağımlılıkla mücadele çalıştayı düzenlendi

Tekirdağ'da bağımlılıkla mücadelede sorun ve çözüm önerilerinin tartışıldığı çalıştay gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda Halk Sağlığı Başkanı Hacı Bayram Zengin, bağımlılık konusunda sunum yaptı.

Vali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelede en önemli şeyin hiç bağımlı hale gelmemek olduğunu belirtti.

Kişilerin bağımlı hale gelmemesi için kurum ve kuruluşların ve toplumun her bir kesiminin gayret sarf etmesi gerektiğini aktaran Yıldırım, "Bununla mücadele edilebilir ama herkes kendisini bu mücadelenin gönüllüsü olarak görmesi gerekiyor. Bu toplumun içerisinde yaşayan insanlar olarak, bu tür problemlere bigane kalmamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan da bağımlılığın ülkenin geleceğini karanlıkta bırakacak kadar derin bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle öncelikle bağımlılığın önlenmesi, önlenememesi halinde tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarının ivedilikle yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda toplanan Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulunca alınan karar gereği 81 il ve 922 ilçemizde toplumun çeşitli kesimlerinin katılımıyla bugün de yaptığımız üzere bağımlılıkla mücadele çalıştayları düzenlenmektedir."

Bağımlılıklarla ilgili bilgilendirici broşür dağıtılan çalıştaya, Namık Kemal Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdür Vekili Fatih Bozboyacı da katıldı.