'Bağımlılık' temalı oyun yazma yarışmasında ödüller verildi

DEVLET Tiyatroları tarafından düzenlenen 'Bağımlılık' temalı oyun yazma yarışmasında dereceye giren yazarlara ödülleri verildi.

Devlet Tiyatroları tarafından her türlü bağımlılığı tartışmaya açarak bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen 'Bağımlılık' temalı oyun yazma yarışması sonuçlandı. 156 eserin değerlendirildiği yarışmada, 'Trenler ve Tiranlar' isimli eseri ile Mert Sezgin, 1'incilik ödülünü kazanırken, 'Ağ, Bağ, Kaplumbağa', oyunu ile Gözde Çetiner 2'ncilik ödülüne layık görüldü. Sümeyye Karaarslan 'Fenomen' isimli eseri ile 3'üncü olurken, 'Sahte Uçmag' adlı eseri ile Agit Destan, 1'inci mansiyon, 'Bağ' isimli eseri ile Gülşah Gülebenzer 2'nci mansiyon ödülünün sahibi oldu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Refik Ahmet Sevengil Tiyatro Kütüphanesi'nde düzenlenen ödül törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Şahin katıldı. Törende dereceye giren yazarlara ödülleri verildi.

'KÜLTÜR VE SANATIN İYİLEŞTİREN BİR GÜCÜ VAR'

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, devlet tiyatrolarının son dönemde bir çok projeye imza attığını belirterek, "Bu yarışmalardan birisi de tematik yarışmalar. Bağımlılık teması ile düzenlediğimiz yarışmamıza birbirinden kaliteli 156 eser başvurdu. Bağımlılığın her türlüsü insan ve toplum sağlığını tehdit eden bir konu. Devlet Tiyatrolarımızın toplumsal rolünü de göz önünde bulundurarak, sosyal bir probleme parmak basmasını çok kıymetli buluyorum. Bu konuyu ele almış olmaları nedeniyle devlet tiyatrolarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Deprem felaketindeki yaraları sanatla iyileştirmeye devam edeceklerini söyleyen Yavuz, "Kültür sanatın her zaman iyileştiren ve birleştiren bir gücü var. Zor zamanlarda kültür ve sanat yaşamın olmazsa olmaz bir parçası. Her zor zamanımızda Devlet Tiyatroları vatandaşımızın yanında" ifadelerini kullandı. (DHA)