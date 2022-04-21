Erzurum'da düzenlenen 'Bağımlılık ile Mücadele Çalıştayı' sona erdi

Erzurum'da 3 gün önce başlayan ve 30'un üzerinde kurumdan yaklaşık 100 kişinin katıldığı "Bağımlılık ile Mücadele Çalıştayı" tamamlandı.

Valilik başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi Salonu'nda düzenlenen çalıştayda, paydaş kurumların, yerel yönetimlerin, üniversitelerden akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kentte bağımlılıkla mücadele konusunda yapılanlar ayrıntılarıyla değerlendirildi.

Madde, tütün, alkol ve davranışsal bağımlılık konularında görüşlerini paylaşmak üzere alanında yetkin kişilerin katıldığı çalıştay verimli geçti.

Bağımlılıkla mücadelede ilde yapılan faaliyetlerin sunumlarla anlatıldığı çalıştaya, 30'un üzerinde kurumdan yaklaşık 100 kişi katıldı.

Ayrıca kentin bütün ilçelerinde de bu konuda çalıştaylar düzenlendi.