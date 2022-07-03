Bağımlılığa karşı sanatla mücadele başlatan Pınar öğretmen yapımcı, öğrencileri oyuncu oldu

ADANA'da coğrafya öğretmeni Pınar Yüksel (32), görev yaptığı mahallede çok sayıda gencin uyuşturucu madde ve teknoloji bağımlısı olduğunu fark edince, giderek artan bu toplumsal sorunlara sanatla bir mesaj vermek için 2 kısa filmin yapımcılığını üstlendi. Filmlerde, tiyatrocuların yanı sıra meslek lisesi öğrencileri ve Pınar öğretmenin bilgi evlerinde eğitim verdiği öğrencileri de oyuncu olarak yer aldı.

Seyhan ilçesinde dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların eğitim almak amacıyla geldiği Seyhan Belediyesi Bilgi Evleri'nde çalışan Coğrafya Öğretmeni Pınar Yüksel, görev yaptığı mahallede çok sayıda uyuşturucu madde bağımlısı genç olduğunu fark etti. Bu konuda çözüm arayışında olan annelerin kendisine anlattığı hikayelerden etkilenen Pınar Yüksel, gençlerin pandeminin de etkisi ile aynı zamanda teknoloji bağımlılığı içinde olduğunu gördü. Hem teknoloji hem de uyuşturucu bağımlılığının topluma en güzel sanatla anlatılabileceğini düşünen Pınar Yüksel, yönetmen Işıl Özgentürk ile görüştü.

Oyuncu kadrosundaki öğrenciler de özellikle pandemi dönemi kendilerinin de teknoloji bağımlısı olduklarını ancak bu filmde yer almalarının ardından sanatla, müzikle, tiyatro ile sosyal yaşamın içinde var olmanın farkındalığını yaşadıklarını belirtti.