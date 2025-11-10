Haberler

Bağdat Yönetiminden İran'a Seçim Müdahalesi Tepkisi

Irak Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'nin Irak'taki seçimlere ilişkin açıklamalarını iç işlerine müdahale olarak değerlendirerek tepki gösterdi.

Bağdat yönetimi, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'nin, Irak'ta yarın yapılacak seçimlere ilişkin açıklamalarını "ülkenin iç işlerine yönelik kabul edilemez bir müdahale" olarak nitelendirdi.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bekayi'nin ABD'nin Irak'a müdahalesinin zararlı olduğu ve seçimlere herhangi bir yabancı müdahalenin Irak halkı, hükümeti ve "diğer sorumlu ülkeler" tarafından kınanıp reddedildiği yönündeki sözlerine tepki gösterildi.

Açıklamada, "İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün Irak'taki seçimlere ilişkin açıklamaları, Irak'ın iç işlerine yönelik açık ve kabul edilemez bir müdahaledir." ifadelerine yer verildi.

Seçim sürecinin yalnızca Irak halkının iradesine ve anayasal kurumlarına tabi ulusal bir mesele olduğu, yalnızca Irak'ı ilgilendirdiği vurgulanan açıklamada, "Irak, komşu ülkelerle egemenliğe karşılıklı saygı ve iç işlerine karışmama ilkesi temelinde dengeli ilişkiler yürütüyor." ifadesi kullanıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Irak'ta yarın yapılacak seçimlere ilişkin şunları kaydetmişti:

"Irak seçimleri, bu ülke halkının kaderini belirlemede özel bir öneme sahiptir ve bu sürece herhangi bir dış müdahale, Irak halkı, bu ülkenin hükümeti ve diğer sorumlu ülkeler tarafından kınanmakta ve reddedilmektedir. Amerikan müdahalesi kesinlikle zararlıdır; tarih ve deneyimler, ABD'nin farklı ülkelere müdahale ettiği her durumda, sonucun o ülkenin ve tüm bölgenin barış ve istikrarına zarar verdiğini göstermektedir."

Irak'ta yarın 21 milyonu aşkın seçmen parlamento seçimi için ülke genelinde sandık başına gidecek.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
