Bağdat Ticaret Odası, Türk iş adamlarıyla iş birliğine hazır

Bağdat Ticaret Odası, Türk iş adamları ve yatırımcılarıyla başkentte iş birliğine hazır olduklarını duyurdu.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Oda Başkanı Firas el-Hamadani'yi ziyaret etti.

Bağdat Ticaret Odasından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ortak ekonomik, ticari ve yatırım alanlarının yanı sıra, iki ülke arasındaki ticari icraatin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi imkanları ele alındı.

Hamadani görüşmede, Bağdat'ta çalışmak isteyen Türk iş adamlarına giriş vizesi vereceklerini ve iş insanlarının özellikle yatırım ve üretim projelerinin açılması, konut krizine son verecek iskan projelerinin yapımında ve tüm ticari alanlardaki faaliyetlerini destekleyeceklerini söyledi.

Büyükelçi Güney de Türkiye'nin Oda ile bir konferans düzenlemeyi planladığını, ortak anlaşmalar yapılacağını belirterek özel sektörün iki ülke ekonomisinin geliştirilmesinde büyük rolü olduğuna inandığını vurguladı.

Irak Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2020 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi 21 milyar dolara ulaştı.