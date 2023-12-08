Bağdat'taki Ulusal Güvenlik Servisi Karargahına Roketli Saldırı

Irak Ulusal Güvenlik Servisi, Bağdat'taki karargahına roketli saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda araç ve binalarda hasar meydana geldi. Saldırının failleri yakalanacak ve adalet önüne çıkarılacak.

Irak Ulusal Güvenlik Servisi, Bağdat'taki karargahına roketli saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Ulusal Güvenlik Servisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, roketli saldırının araç ve binalarda hasara neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, saldırılarının faillerinin yakalanıp adalet önüne çıkarılacağı kaydedildi.

Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine yönelik de sabaha karşı roketli saldırı düzenlendiği aktarılmıştı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, bu saldırıyı "terörist eylem" olarak nitelendirerek, faillerin yakalanıp adalete teslim edilmesini istemişti.

Yabancı misyon temsilcilikleri ve hükümet binalarının bulunduğu "Yeşil Bölge"deki Irak Ulusal Güvenlik Servisi binası, ABD Büyükelçiliğinin yakınlarında bulunuyor.