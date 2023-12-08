Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği Yakınlarına Roket Saldırısı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezinde bulunan Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği yakınlarına Cuma günü 12 roket düştü. Saldırıda can kaybı olmadığı bildirildi.

BAĞDAT, 8 Aralık (Xinhua) -- Irak İçişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezinde sıkı şekilde korunan Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği yakınlarına Cuma günü yaklaşık 12 roketin düştüğünü bildirdi.

İsminin açıklanmaması koşuluyla Xinhua'ya bilgi veren kaynak, saldırının gün doğumu öncesinde meydana geldiğini ve roketlerin, Irak hükümetinin bazı ana ofislerinin de bulunduğu Yeşil Bölge'deki elçiliğin yakınlarına düştüğünü kaydetti.

Elçilik alanı dahilinde alarm sirenlerinin duyulduğunu belirten kaynak, herhangi bir can kaybının bildirilmediğini sözlerine ekledi.

Irak'taki ABD güçlerinin bulunduğu askeri üsler ve Suriye'deki ABD üsleri, İsrail'le Hamas arasında Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalar kapsamında Şii milisler tarafından misilleme amaçlı saldırılara uğruyor.

Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı Yeşil Bölge, sık sık isyancıların havan ve roket saldırılarına hedef oluyor. Yaklaşık 10 kilometrekarelik bölge, başkenti ikiye ayıran Dicle Nehri'nin batı kıyısında yer alıyor.