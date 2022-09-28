Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı Güncel Haberler Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'de Meclis binası yakınına iki füze düştü. Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'de Meclis binası yakınına iki füze düştü. Bağdat'ta Meclis binası çevresine 2 füzeyle düzenlenen saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Irak hükümeti de konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı. Irak Meclisi yaklaşık 2 aylık aranın ardından bugün ilk kez toplanmıştı. Kaynak: AA / Güncel Hükümet Bağdat Irak Haberler

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