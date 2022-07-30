Bağdat'ta Sadr yanlılarının gösterilerinde 60 kişi yaralandı Irak Sağlık Bakanlığı, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının yaptığı protestoda güvenlik güçlerinin müdahalesiyle 60 kişinin yaralandığını bildirdi. Irak Sağlık Bakanlığı, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının yaptığı protestoda güvenlik güçlerinin müdahalesiyle 60 kişinin yaralandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, gösterilerde yaralanan 60 kişinin Bağdat'taki farklı hastanelere kaldırıldığı aktarıldı. Sadr yanlıları, İran destekli Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Muhammed Şiya Sudani'yi protesto ediyor. Protesto sırasında bir grup, beton bariyerleri aşarak korunaklı Yeşil Bölge'ye girip, meclis binasını bastı. Güvenlik güçleri tazyikli su ve ses bombasıyla göstericilere müdahale ediyor. Güncel AA / Haydar Karaalp Sağlık Bakanlığı Bağdat Irak Güncel Haberler

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