Bağdat'ta Sadr yanlıları yeniden Yeşil Bölge'ye girmeye çalışıyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları, Meclis oturumunu protesto ediyor.

Sadr yanlısı yüzlerce kişi Meclis Başkanı ve Birinci Yardımcısı'nın seçildiği oturumu protesto amacıyla Bağdat'ın merkezi Tahrir Meydanı'nda toplandı.

Protestocular, güvenlik güçlerinin, Meclis binasının da bulunduğu Yeşil Bölge civarına koyduğu beton bariyerleri getirdikleri dozerlerle yıkarak, aşmaya çalışıyor; zaman zaman güvenlik güçleriyle protestocular arasında arbede yaşanıyor.

İki ay aradan sonra yeniden toplanan Mecliste bugün Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin istifası kabul edilmemişti. Meclis Başkanı Birinci Yardımcılığı için yapılan oylamada da Muhsin Mendelavi seçilmişti.

Oturumun düzenlendiği sırada Meclis binası çevresine 3 füzeyle saldırı düzenlenmiş, saldırıda 3 asker yaralanmıştı.

Siyasetten çekilen Sadr'ın destekçileri, kabinenin siyasi gruplar arasında paylaşıldığı bir koalisyon hükümeti istemediklerini dile getiriyor ve İran destekli Şiilerin Başbakan adayı Muhammed Şiya Sudani'ye de karşı çıkıyor.

Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimin galibi Sadr, rakip Şii partilerle hükümet kurmaya yanaşmamış, ardından da siyasetten çekilerek 73 vekilini de istifa ettirmişti. Mecliste Birinci Başkan Yardımcılığı görevini de Sadr'a bağlı vekil yürütüyordu.???????

İran yanlısı Şii grupların başbakan adayına karşı çıkan Sadr destekçileri, temmuz sonunda Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'yi basarak Meclis binasına girmişti.

Sadr yanlıları daha sonra Meclis bahçesinde yaklaşık bir ay oturma eylemi yapmıştı.