Bağdat'ta Sadr destekçilerinin gösterisi öncesi güvenlik önlemleri artırıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Sadr Hareketi mensuplarının yarın düzenleyeceği gösteri öncesi hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge çevresinde güvenlik önlemleri artırılarak, bölgeye giden tüm yollar beton bariyerlerle kapatıldı.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçileri, İran destekli Şii Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Muhammed Şiya Sudani'yi protesto etmek için yarın Bağdat'ın merkezi Tahrir Meydanı'nda toplanarak, Yeşil Bölge'ye tekrar baskın düzenlemeyi planlıyor.

Protestocular, cumhurbaşkanı seçimi için yarın Mecliste oturum düzenlenmesi halinde dün olduğu gibi Meclise zorla girmeye hazırlanıyor.

Gösteriler öncesi Yeşil Bölge'nin tüm kapılarına asker ve polisten oluşan takviye güçler konuşlandırıldı. Yeşil Bölge'nin tüm kapılarına beton bariyerler konulurken, Yeşil Bölge'ye giden yollar ve köprüler de yine beton bariyerler yerleştirilerek yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Öte yandan Irak Meclisi Hukuk Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada yarın Mecliste cumhurbaşkanı seçimi oturumu düzenlenmeyeceği bildirildi. Ancak, Sadr yanlıları bu akşam itibarıyla Tahrir Meydanı'nda bir araya gelmeye başladı.

Sadr destekçileri, dün de Sudani'yi protesto etmek amacıyla bir araya gelmiş ve Yeşil Bölge'deki güvenlik bariyerlerini aşarak Meclisi basmıştı.

Ekim 2021'de yapılan seçimlerden galip çıkan Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr, hükümeti kuramayınca siyasetten çekilmişti.

Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi olan Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti. Koordinasyon Çerçevesi bünyesinde Sadr'ın hasmı sayılan eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin yanı sıra İran destekli Şii siyasi ve milis gruplar bulunuyor.

Koordinasyon Çerçevesi, 25 Temmuz'da başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Sudani'yi seçtiğini duyurmuştu. Mukteda Sadr ise Maliki'ye yakın olduğu gerekçesiyle Sudani'nin adaylığına itiraz ediyor.