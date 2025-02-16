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Bağdat'ta Mental Matematik Yarışması Düzenlendi

Bağdat'ta Mental Matematik Yarışması Düzenlendi
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta Maarif Okulları tarafından düzenlenen 'Mental Matematik' yarışmasına 11 bölgeden 32 okuldan yaklaşık 400 öğrenci katıldı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Maarif Okulları tarafından "Mental Matematik" yarışması düzenlendi.

Türkiye Maarif Vakfı Irak Temsilcisi Fahreddin Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Bağdat'ta "Mental Matematik" yarışmasının beşincisini düzenlediklerini belirtti.

Yarışmanın Zeyyune yerleşkelerinde yapıldığını aktaran Keskin, 11 bölgeden 32 okulda öğrenim gören yaklaşık 400 ilkokul ve ortaokul öğrencisinin yarışmaya katıldığını aktardı.

Irak'ta 4 ayrı yerde Maarif Okullarının eğitim verdiğini hatırlatan Keskin, Bağdat'ta 2 kampüs, Kerkük ve Erbil'de birer okulunun bulunduğunu aktardı.

Bu okullarda yaklaşık 3 bin öğrenciye eğitim verdiklerini dile getiren Keskin, Irak'ta okul sayılarını artırmayı planladıklarını söyledi.

Mansur Maarif Okulları Müdür Yardımcısı Muhammed Ali Çınar, yarışmanın öğrenciler için çok güzel ve heyecanlı geçtiğini, öğrencilerin geniş katılımından memnun kaldıklarını belirtti.

Çınar, geçen yıl Tunus'ta düzenlenen "Mental Matematik" yarışması için Irak'tan gönderdikleri öğrencilerin ödül kazanarak, mutlu şekilde döndüklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel
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