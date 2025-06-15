Bağdat'ta İran Destekli Gösteri: ABD Büyükelçiliği İçin Tehditler
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Şii milis güçleri destekçisi bir grup, İran'a destek gösterisi düzenleyerek ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı. Hükümet, olası bir ABD Büyükelçiliği baskınına karşı Yeşil Bölge'yi kapattı ve güvenlik önlemlerini artırdı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Şii milis güçleri destekçisi bir grup, hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge önünde İran'a destek gösterisi düzenledi.
Başkentteki Yeşil Bölge yakınlarında toplanan İran destekçisi grup, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı.
Şii milis güçlere yakın bazı sosyal medya hesaplarından Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği binasının basılması çağrıları yapıldı.
Irak hükümeti, olası ABD Büyükelçiliği baskınına karşı Yeşil Bölge'yi trafiğe kapattı. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.
Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel