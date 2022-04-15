Bağdat'ta "hükümetin hızlıca kurulması için" gösteri - Haberler

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Bağdat'ta "hükümetin hızlıca kurulması için" gösteri

AA - Haydar Karaalp - Güncel
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Bağdat'ta 'hükümetin hızlıca kurulması için' gösteri

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir grup gösterici, kamu hizmeti sunulması için bir an önce hükümetin kurulması çağrısı yaptı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir grup gösterici, kamu hizmeti sunulması için bir an önce hükümetin kurulması çağrısı yaptı.

Bağdat'ın merkezi Firdevs Meydanı'nda toplanan göstericiler, Şii siyasi gruplara çağrı yaparak kamu hizmeti sunacak hükümetin hızlıca kurulmasını istedi. Göstericiler, ülkede yaşanan devalüasyona karşı da halkın taleplerinin yerine getirilmesini talep etti.

Iraklı göstericiler, taşıdıkları ülke bayraklarıyla mevcut hükümet ve siyasi partiler karşıtı sloganlar attı.

Hükümete bağlı güvenlik güçleri gösteri alanında olası taşkınlık yaşanmaması için üst düzey önlemler aldı.

Irak'ta 10 Ekim genel seçimler yapılsa da henüz hükümet kurulamadı.???????

AA / Haydar Karaalp - Güncel

Bağdat, Irak, Kamu, Şii, Güncel, Haberler

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