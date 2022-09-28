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Bağdat'ta hükümet yol ve köprüleri kapattı

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Bağdat'ta hükümet yol ve köprüleri kapattı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta meclis oturumu öncesi birçok ana yol ve köprü trafiğe kapatıldı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta meclis oturumu öncesi birçok ana yol ve köprü trafiğe kapatıldı.

Bağdat'ta Sadr Hareketi'ne bağlı kişiler, düzenlenmesi beklenen meclis oturumu öncesi sokağa çıkmaya başladı. Güvenlik güçleri bunun üzerine Yeşil Bölge'ye çıkan tüm yol ve köprüleri tanklarla trafiğe kapattı.

Meclis 2 ayın ardından toplanarak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin istifasını değerlendirecek ve Meclis Birinci Başkan Yardımcısını seçecek.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel

Bağdat Irak Güncel Haberler

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