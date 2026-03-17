Irak'a düzenlenen hava saldırısında 3 güvenlik mensubu yaralandı
Irak'ın Bağdat şehrinin Nebbai bölgesinde düzenlenen hava saldırısında 3 güvenlik mensubu yaralandı. Olayın ardından çevrede güvenlik tedbirleri artırıldı.
Bağdat Kemeri Operasyonlar Komutanlığının basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 12. Alay komutanlığı karargahına yönelik hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Komutanlığın Nebbai karargahına düzenlenen saldırıda 3 güvenlik mensubunun yaralandığı ifade edildi.
Açıklamada, olaydan hemen sonra bölgede güvenlik tedbirlerinin artırıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb