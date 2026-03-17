Irak'a düzenlenen hava saldırısında 3 güvenlik mensubu yaralandı

Irak'ın Bağdat şehrinin Nebbai bölgesinde düzenlenen hava saldırısında 3 güvenlik mensubu yaralandı. Olayın ardından çevrede güvenlik tedbirleri artırıldı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın Nebbai bölgesine düzenlenen hava saldırısında 3 güvenlik mensubunun yaralandığı bildirildi.

Bağdat Kemeri Operasyonlar Komutanlığının basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 12. Alay komutanlığı karargahına yönelik hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Komutanlığın Nebbai karargahına düzenlenen saldırıda 3 güvenlik mensubunun yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, olaydan hemen sonra bölgede güvenlik tedbirlerinin artırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz

Netanyahu'dan yeni video: Onu da öldürdük, İran halkı ayaklansın
Kadir Gecesi Fatih Camii'nde dikkat çeken anlar! Kadınlar başörtülerini bıraktı

Fatih Camii'nde hareketlilik! Kadınlar başörtülerini attı
Alay konusu olan belediye başkanı: İnsan böyle bir videoyu neden paylaşır?

Belediyeler kimlere emanet izleyip görün
Eyüpspor'a Emre Akbaba'dan kötü haber! Kırık tespit edildi

Yıldız oyuncuda kırık var
Otel balkonunda polisi alarma geçiren olay

Otel balkonunda polisi alarma geçiren olay
Kadir Gecesi Fatih Camii'nde dikkat çeken anlar! Kadınlar başörtülerini bıraktı

Fatih Camii'nde hareketlilik! Kadınlar başörtülerini attı
7 yıldır esir hayatı yaşatılan 8 yaşındaki çocuk, kendi adını bile bilmiyormuş

Türkiye'yi derinden etkileyen olayda dehşete düşüren detaylar

Karşıyaka Belediye Başkanı'na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı

Bayramlaşmaya geldi, açılan pankartı görünce aracına binip kaçtı