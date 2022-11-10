Bağdat'ta dönemin bilim ve kültür merkezi "Mustansiriye Okulu" bugün metruk halde Güncel Haberler Irak'ın başkenti Bağdat'ta döneminin bilim ve kültür merkezi olan ve İslam dünyasının ilk üniversitesi sayılan el-Mustansiriye Okulu, çevresini yıkık dökük binaların sardığı, adeta unutulmuş halde bulunuyor. Irak'ın başkenti Bağdat'ta döneminin bilim ve kültür merkezi olan ve İslam dünyasının ilk üniversitesi sayılan el-Mustansiriye Okulu, çevresini yıkık dökük binaların sardığı, adeta unutulmuş halde bulunuyor. Kaynak: AA / Güncel Bağdat Irak Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bağdat'ta dönemin bilim ve kültür merkezi 'Mustansiriye Okulu' bugün metruk halde - Haberler

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