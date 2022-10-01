Bağdat'ta çöken 5 katlı binada 13 kişi kurtarıldı, 8 kişi mahsur kaldı
Güncel Haberler
Irak'ın başkenti Bağdat'ta sağlık merkezi olarak kullanılan 5 katlı bir bina çöktü.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta sağlık merkezi olarak kullanılan 5 katlı bir bina çöktü.
Bağdat'taki itfaiye ekipleri olay yerine gelerek, enkazda kurtarma çalışmalarına başladı. 13 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı binada kurtarılmayı bekleyen 8 kişinin de mahsur kaldığı ifade edildi.
Irak Sağlık Bakanlığı'ndan konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel