Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bağdat'ta Avustralya Büyükelçiliği konvoyuna saldırı

Güncel Haberler

Bağdat'ta Avustralya Büyükelçiliği konvoyuna saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Avustralya Büyükelçiliği'ne ait araç konvoyuna saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Avustralya Büyükelçiliği'ne ait araç konvoyuna saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak yerel basınında çıkan haberlere göre, Bağdat'ta hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge'ye girmek isteyen Avustralya Büyükelçiliği'ne bağlı araç konvoyu yol kenarına yerleştirilen bomba ile hedef alındı.

Can kaybının yaşanmadığı saldırı sonrası araçların birinde hasar meydana geldiği ifade edildi. Büyükelçilik konvoyunun daha sonra Yeşil Bölge'ye giriş yaptığı aktarıldı.

Konuyla ilgili Irak hükümet makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel

Avustralya Tragger Bağdat Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title