Bağdat'ta Avustralya Büyükelçiliği konvoyuna saldırı Güncel Haberler Irak'ın başkenti Bağdat'ta Avustralya Büyükelçiliği'ne ait araç konvoyuna saldırı düzenlendiği bildirildi. Irak'ın başkenti Bağdat'ta Avustralya Büyükelçiliği'ne ait araç konvoyuna saldırı düzenlendiği bildirildi. Irak yerel basınında çıkan haberlere göre, Bağdat'ta hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge'ye girmek isteyen Avustralya Büyükelçiliği'ne bağlı araç konvoyu yol kenarına yerleştirilen bomba ile hedef alındı. Can kaybının yaşanmadığı saldırı sonrası araçların birinde hasar meydana geldiği ifade edildi. Büyükelçilik konvoyunun daha sonra Yeşil Bölge'ye giriş yaptığı aktarıldı. Konuyla ilgili Irak hükümet makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Güncel Kaynak: AA / Haydar Karaalp Avustralya Tragger Bağdat Güncel Haberler

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