Bağdat'ta "30 Ağustos Zafer Bayramı" kutlandı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı sıcak hava balonlarıyla kutlandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı sıcak hava balonlarıyla kutlandı.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde düzenlenen kutlama programı, İstiklal Marşı ile Irak milli marşının okunmasıyla başladı.

Büyükelçilikteki programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı da okundu.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, yaptığı konuşmada, "Bu büyük zafer, özgürlük ve bağımsızlık hayaliyle yanıp tutuşan sayısız millete de ilham kaynağı olmuştur." ifadelerini kullandı.

İnan, bölgenin büyük sınamalarla karşı karşıya kaldığını dile getirerek, "Yanı başımızda savaşlar yaşanmaktadır. Filistin'de insanlığa karşı her gün artan şekilde büyük suçlar işlenmekte; çocuklar ve siviller katledilmektedir. İnsanlığın gözü önünde cereyan eden bu katliamlara daha fazla seyirci kalınmamalı, insanlığa karşı suç işleyenler mahkemelerde hesap vermelidir." dedi.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
