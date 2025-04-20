Bağdat'ta 13. Savunma ve Siber Güvenlik Fuarı Başladı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen fuara dünya genelinden 155 şirket katılıyor. Fuar, savunma, siber güvenlik ve iletişim teknolojileri alanındaki en son yenilikleri sergiliyor.
BAĞDAT, 20 Nisan (Xinhua) -- Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen 13. Güvenlik, Savunma, Askeri Endüstriler ve Siber Güvenlik Fuarı cumartesi günü kapılarını ziyaretçilere açtı.
Dünya genelinden 155 şirketin katılımıyla gerçekleşen fuar savunma, siber güvenlik, iletişim teknolojileri, gözetleme sistemleri ve polis ekipmanları alanlarındaki en son yenilikleri ve gelişmiş çözümleri bir araya getiriyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel