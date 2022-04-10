BAĞDAT CADDESİ VE CADDEBOSTAN SAHİLİ DOLDU TAŞTI

İSTANBUL'da havanın ısınmasıyla vatandaşlar, kendini dışarı attı. Kadıköy Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili doldu taştı.

Güneşli bir pazar gününe uyanan İstanbullular, Caddebostan Sahili ve Bağdat Caddesi'ne akın etti. Termometreler 21 dereceyi gösterirken; vatandaşların bir kısmı aileleri ve arkadaşlarıyla sahilde yürüyüş yaparken, bazıları piknik yaptı. Bağdat Caddesi'nde ise yürüyüş yapanlar yoğunluk oluşturdu.