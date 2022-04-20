BAĞDAT CADDESİ'Nİ PİSTE ÇEVİREN SÜRÜCÜ KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY Bağdat Caddesi'ni boş bulan bir sürücü, otomobili ile tehlikeli manevralar yaptı. Kazaya davetiye çıkaran o görüntüler, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy Bağdat Caddesi gecenin ilerleyen saatlerinde ilginç görüntülere sahne oldu. Caddenin boş olmasından yararlanan sürücü, 34 DVJ 551 plakalı otomobili ile caddede tehlikeli manevralar yaptı. Daha önce birçok kazanın yaşandığı Bağdat Caddesi'nde süratli bir şekilde, zikzaklar çizerek ilerleyen otomobil, kazaya davetiye çıkardı. Bir ara yoldaki motosikletin yanından geçen otomobilin neden olduğu riskli hareketler, yolda ilerleyen bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntü dökümü:

-Caddede yapılan tehlikeli hareketler

Demirören Haber Ajansı / Güncel