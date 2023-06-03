Bağdat Caddesi'nde trafik kazası: 2 yaralı

BAĞDAT Caddesi'nde sola dönmek isteyen taksi ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Kadıköy Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 TDA 14 plakalı sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen taksi, sola doğru dönerken arkadan gelen 34 UUR 35 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından savrulan taksi, yol kenarındaki aydınlatma direğine vurarak durabildi. Kazada, otomobilden yaralanan olmazken taksi şoförü ve 1 yolcu hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Bağdat Caddesi üzerinde trafik yoğunluğu yaşanırken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Öte yandan, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken polisin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor. (DHA)