BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ SEVİNÇ GÖSTERİLERİNDE HAREKETLİ DAKİKALAR - Haberler

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BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ SEVİNÇ GÖSTERİLERİNDE HAREKETLİ DAKİKALAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ SEVİNÇ GÖSTERİLERİNDE HAREKETLİ DAKİKALAR

Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Kadıköy Bağdat Caddesi'nde toplanan çok sayıda Fenerbahçe taraftarı, içindekilerin Trabzonspor bayrağı açmak istediği bir araca saldırdı.

Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Kadıköy Bağdat Caddesi'nde toplanan çok sayıda Fenerbahçe taraftarı, içindekilerin Trabzonspor bayrağı açmak istediği bir araca saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Trabzonspor'un 2021-2022 Sezonu'nun şampiyonu olması üzerine yaklaşık 300 kişilik Fenerbahçe taraftarı Kadıköy Bağdat Caddesi'nde toplandı. Meşaleler yakarak tezahüratlar yapan taraftarlar içindekilerin Trabzonspor bayrağı açmak istediği bir otomobile saldırdı. Caddeye çok sayıda Çevik Kuvvet ekibi sevk edildi. Polis ekipleri Fenerbahçelilerin taşkınlık yapmalarını engelledi. Taraftarların Bağdat Caddesi'ndeki bekleyişi sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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