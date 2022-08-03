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Bağcılarlı "özel çocuklar" Robotlar Şehri müzesini gezdi

Bağcılarlı 'özel çocuklar' Robotlar Şehri müzesini gezdi

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, İstanbul'da açılan Robotlar Şehri müzesini ziyaret etti.

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Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, İstanbul'da açılan Robotlar Şehri müzesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerlerine yönelik düzenlenen sosyal ve kültürel geziler devam ediyor.

Engellilerin son gittikleri yer ise dünyanın farklı ülkelerinde ilgiyle takip edilen ve kısa süre önce İstanbul'da açılan "Robotlar Şehri" müzesi oldu.

Yeni nesil müze olarak da adlandırılan Robotlar Şehri'nde başta Las Vegas, Pekin, Berlin, Milano ve Tokyo'daki sergilerden en son robot modelleri olmak üzere dünyanın her yerinden 85 farklı robot yer alıyor.

Müzeyi ziyaret eden çocuklar, dünyada fenomen olmuş robotlarla tanıştı. Kişinin cinsiyetini, yaşını tahmin eden, bulunduğu odanın haritasını nasıl çıkartacağını bilen ve yolundaki engellerden kaçan akıllı robot Cruiser, Youtube videolarında fenomen olmuş robot köpek, Japonya'da insanları havaalanında karşılayan ve "Gezegendeki en şirin robot" unvanını alan Pepper, özel çocukların ilgisini çekti.

Burada 30 dakikada bir sergilenen 4 teknik performans gösterisi ile heyecanlı anlar yaşayan engelliler, sanal ve artırılmış gerçekliğin 11 alanını test etme fırsatı buldu

Hem keyifli hem de yararlı zaman geçiren engelliler, kendilerine bu imkanı sunan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'e teşekkür etti.

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık İstanbul Güncel Haberler

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