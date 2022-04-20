Bağcılarlı kadınlar İstanbul'un tarihi camilerini geziyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bağcılarlı kadınlar İstanbul'un tarihi camilerini geziyor

AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Bağcılarlı kadınlar İstanbul'un tarihi camilerini geziyor

Bağcılar Belediyesince gerçekleştirilen ramazan etkinliği kapsamında ilçede yaşayan kadınlar, Sultanahmet Camisi, Eyüp Sultan Camisi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret ediyor.

EYÜP, İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesince gerçekleştirilen ramazan etkinliği kapsamında ilçede yaşayan kadınlar, Sultanahmet Camisi, Eyüp Sultan Camisi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl ramazan ayında hayata geçirilen "Manevi Yolculuk" projesi kapsamında, "Tarihte Yürüyen Adam ile Cami Gezileri" düzenleniyor.

Bağcılar Belediyesi, proje kapsamında ilçede yaşayan kadınları, İstanbul'un önemli noktalarından olan Sultanahmet Camisi, Eyüp Sultan Camisi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne götürüyor.

Belediyeye müracaat eden kadınlar, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri Bağcılar Belediyesi Dil Evi önünden hareket eden otobüslerle tarihi mekanlara yolculuk ediyor.

Katılımcılar, tarihçi-yazar Ahmet Anapalı eşliğinde gün içinde sırayla camileri dolaşıyor. Anapalı, camilerin mimarisinden tarihine kadar bilinmeyen bütün yönlerini ziyaretçilere anlatıyor.

Zamanda yolculuğa çıkarak tarihi mekanların manevi havasını teneffüs eden katılımcılar, ziyaretler sırasında fotoğraf çekme imkanı da buluyor.

Kültür turlarının, ramazan ayı sonuna kadar haftanın dört günü devam etmesi planlanıyor. ???????

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Sultanahmet Camisi, İstanbul, Cami, Eyüp, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title