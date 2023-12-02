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Bağcılar ve Beyoğlu'nda yaşanan kazalar araç içi kameralara yansıdı

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Bağcılar ve Beyoğlu'nda meydana gelen trafik kazaları araç içi kameralarına yansıdı. Bağcılar'da bir otomobilin aniden yola çıkan araca çarparak savrulduğu ve Beyoğlu'nda ise bir taksiye çarpan aracın savrulması sonucu hasta nakil ambulansına çarptığı görüntülendi.

BAĞCILAR ve Beyoğlu'nda yaşanan kazalar araç içi kameralara yansıdı. Beyoğlu'nda meydana gelen kazada çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil hasta nakil ambulansına çarptı.

Bağcılar ve Beyoğlu'nda meydana gelen trafik kazaları araç içi kameralarına yansıdı. Bağcılar'da öncek gün 11.40 sıralarında Mehmet Akif Bulvarı'nda meydana gelen kazada,  34 GCM 475 plakalı otomobil, aniden yola çıkan otomobile çarparak savruldu. Yan yatan otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Beyoğlu'nda meydana gelen kazada ise, seyir halindeki taksi, aniden yola çıkna otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi park halindeki hasta nakil ambulansına çarptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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