Bağcılar TEM Otoyolu'nda Motosikletli Kaza: Bir Yaralı

BAĞCILAR TEM Otoyolu'nda arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran taksiye arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik oluştu.

Kaza, saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu Bağcılar mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi. Serkan İskender, idaresindeki 34 THZ 12 plakalı taksi arızalanınca aracını emniyet şeridinde durdurdu. Şoför İskender, arızayı tespit etmeye çalıştığı sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KZN 645 plakalı motosiklet, taksiye arkadan çarptı. Kazada yere savrulan motosikletli yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde oluşan trafik, araçların kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.

'ARKADAN FRENSİZ BİR ŞEKİLDE VURDU'

Kazaya karışan taksinin şoförü Serkan İskender, "Arabam bozuldu. En sol şeritten emniyet şeridine kadar zor geldim. Dörtlümü yaktıktan sonra arabamın kaputunu açıp sorun ne diye bakıp o ara tamircimi arıyorken, arkadan frensiz bir şekilde vurdu." şeklinde konuştu.