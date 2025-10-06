Haberler

Bağcılar TEM Otoyolu'nda Kaza: 4 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar TEM Otoyolu O-3 ayrımında iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza sonrasında trafik normale döndü.

BAĞCILAR TEM OTOYOLU'NDA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI

Baran AKKAYA / İSTANBUL, –BAĞCILAR TEM Otoyolu O-3 ayrımında iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Bağcılar Tem Otoyolu O-3 ayrımı Ankara istikametinde meydana geldi. Otoyolda seyreden 34 DKA 832 plakalı otomobil ile 34 KAS 163 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin çalışmalarında kazada 34 DKA 832 plakalı otomobilde yaralandıkları belirlenen 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluşurken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fransa'da dün hükümetini kuran Başbakan Lecornu, bugün istifa etti

Avrupa ülkesinde kriz! Dün yeni hükümeti kurdu, bugün istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hülya Avşar'dan şaşırtan imaj değişikliği

Hülya Avşar'dan seneler sonra şaşırtan değişim
İğrenç manzara Başkanı şoka uğrattı! 'Annene yedirir misin?' diye sordu, aldığı yanıt karşısında çıldırdı

"Annene yedirir misin?" diye sordu, aldığı yanıt karşısında çıldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.