Bağcılar TEM Otoyolu'nda Kaza: 4 Yaralı

Güncelleme:
Kaza, saat 16.30 sıralarında Bağcılar Tem Otoyolu O-3 ayrımı Ankara istikametinde meydana geldi. Otoyolda seyreden 34 DKA 832 plakalı otomobil ile 34 KAS 163 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin çalışmalarında kazada 34 DKA 832 plakalı otomobilde yaralandıkları belirlenen 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluşurken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

