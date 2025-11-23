Haberler

Bağcılar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Sezona Galibiyetle Başladı

Güncelleme:
Bağcılar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Süper Lig'in açılış maçında Beşiktaş'ı 76-65 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Bağcılar, maçın ikinci yarısında gösterdiği üstün performansla rakibine karşı önemli bir başarı elde etti.

BAĞCILAR Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, yeni sezona galibiyetle başladı. Süper Lig'in ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı 76-65 mağlup etti.

Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Süper Lig'deki maçına çıktı. Bağcılar ekibi, Beşiktaş'ı 76-65 mağlup etti. Maçın ilk yarısını 42-31 geride kapatan ekip, ikinci yarıya galibiyetle çıktı. Takım, rakibi karşısında üstünlüğü ele geçirerek mücadeleden 11 sayı farkla galip ayrıldı.

'BAŞARILARINI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Süper Lig'in deneyimli ve güçlü ekiplerinden biri olan Beşiktaş karşısında alınan bu galibiyetin çok değerli olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Takımımız sezona önemli bir moral ve motivasyonla başladı. Bağcılar Belediyesi olarak her zaman engelli sporcularımızın yanında olmaya; onların başarılarını desteklemeye devam edeceğiz. Bu galibiyetin, sezon boyunca ortaya koyacakları güçlü performanslarına da yansıyacağına inanıyorum. Tüm takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
