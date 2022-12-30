BAĞCILAR SGK ÖNÜNDE DÜN YAŞANAN YOĞUNLUĞUN GÖRÜNTÜLERİ - dün çekilen görüntüler

Nedim BAYHAN- Ersan SAN - Erdi DEMİR /İSTANBUL,(DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT'de yaş şartı aranmayacağını açıklamasının ardından SGK önlerinde yoğunluk oluştu. Kimi 'Askerlik borçlanması' yaparken kimi de 'Çocuk borçlanması' yapmak için sabahın erken saatlerinde sıraya girdi. EYT'yi 7 gün ile kaçıran Ayşegül Ceylan ise şansızlığını dile getirdi.

Bağcılar'daki Sosyal Güvenlik Kurumu binası önünde de yoğunluk vardı. Kuyrukta bekleyen Rıza Barış 'Askerlik borçlanmamı ödemek için geldim. 15 ay askerlik yaptım 450 gün ediyor. 1998 yılında girdiğim için borçlanmamı ödediğimde emekli olabiliyorum. Düzenleme süper oldu, çok mutluyum" dedi. Askerlik borçlanmasını yatırmak için gelen Ergün Çakmak 'Tam 550 gün eksiğim var. 550 gün askerliğim var. Onu ödeyeceğim. Bu normalde bizim hakkımızdı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sabah 08.15'ten beri buradayız" diye konuştu. 1 buçuk saattir kuyrukta bekleyen Yılmaz Şengör ise 'İşimizi inşallah bugün halledebileceğiz bu kuyruğa rağmen. Benim 25 yıldan eksiğim var. O yüzden askerlik borçlanmamı ödeyeceğim. İnanamıyorum çok mutluyum. Bizim için yılbaşı hediyesi oldu. Açıklama dün yapıldığı için bugün aşırı bir kuyruk var" ifadelerini kullandı.

Yoğunluk havadan da görüntülendi