Bağcılar öğrencileri BM'nin hedefleri üzerine proje üretecek

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen "Yaşayan Fikirler Atölyesi" isimli etkinlikte ilçedeki 34 liseden 68 öğrenci Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında yeni ve özgün projeler ortaya koyacak. 1,5 aylık çalışma sürecinin ardından akademisyen ve uzmanlardan oluşan jürinin değerlendirmeleri sonucunda başarılı olanlar, törenle ödüllendirilecek.

Bağcılar Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü, yetenekli, gelişmeye açık, yenilikçi fikir ve girişimlerine destek arayan ve yönetimi geliştirerek yerel yönetime katılmalarını hedefleyen "Yaşayan Fikirler Atölyesi" etkinliğine imza attı. Atölyenin açılışı Bağcılar Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşti. Meclis koltuklarını dolduran öğrencilere seslenen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Ortaya koyacağınız fikirler bizim için çok önemli. Sizin ne düşündüğünüzü ne arzuladığınızı göreceğiz. Sizin projelerinizden istifade edeceğiz. Aldığımız fikir ve yeni projeleri üreteceğiz. Bu vesileyle de sizin hizmet anlayışınızı da görmüş olacağız. Gençler bu konularla alakalı güzel bir fırtına koparın. Yarın ülkenin yönetiminde sizler olacaksınız. Kendinizi çok iyi yetiştirmelisiniz" dedi.

34 LİSEDEN 68 ÖĞRENCİ 11 GRUBA AYRILDI

BAŞARILI OLAN PROJELER ÖDÜLLENDİRİLECEK

Öğrenciler hazırlayacakları projeleri 18-22 Nisan 2022 tarihlerinde akademisyen, alanında uzman kişiler, yerel yönetim ve kamu temsilcilerine anlatacak. Jüri üyeleri ve 5'li likert ölçeği değerlendirmesinin ardından başarılı olan proje sahiplerine ödülleri 15 Mayıs 2022 günü düzenlenecek törenle verilecek.