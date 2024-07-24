Bağcılar Necattin Camii'nde İmamı Okla Vuran Kişi Yakalandı
Bağcılar Necattin Camii'nde yaşanan olayda, imamla tartışan bir kişi camiden ayrıldıktan sonra elinde okla geri dönerek imamı vurdu. Saldırgan çevredekiler tarafından darbedildi ve polis tarafından gözaltına alındı.
Özcan KILIÇ/ Bağcılar Necattin Camii'nde imamla tartışan kişi, camiden ayrıldıktan bir süre sonra elinde okla geri geldi. Elindeki okla imamı vuran kişiyi çevredekiler darbetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri omzuna saplanan okla yaralanan imamı ambulansla hastaneye götürdü. Saldırgan ise gözaltına alındı.