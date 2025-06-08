Bağcılar Millet Bahçesi ile Yeşil Alanlar Artıyor

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Bağcılar Millet Bahçesi'nin görüntülerini paylaşarak, "Bugün ne yapmalı? En yakınınızdaki Millet Bahçesi'nde yeşile doymalı. Burası Bağcılar" mesajını paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Bağcılar Millet Bahçesi'nin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, paylaşımında, "Bugün ne yapmalı? En yakınınızdaki millet bahçesinde yeşile doymalı. Burası Bağcılar" dedi.

292 MİLLET BAHÇESİ TAMAMLANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından İstanbul'un en yoğun ilçelerinden Esenler, Güngören ve Bağcılar'ın kesişim noktasında inşa edilen Bağcılar Millet Bahçesi, şehrin kalabalığından kaçmak isteyenlere nefes oldu. 60 bin metrekare alanda kurulan millet bahçesinde, farklı türde 2 bin 30 ağaç, yürüyüş yolları, kafeterya alanları, spor alanları, sosyal donatılar, basketbol sahası, otopark ve kütüphane bulunuyor.

Türkiye genelinde bugüne kadar 34 milyon 783 bin metrekare alanda 292 millet bahçesi tamamlandı. 42,5 milyon metrekare alanda 242 millet bahçesinin yapımı ise sürüyor. İstanbul'da da 5 milyon 579 bin metrekare alanda 34 millet bahçesi tamamlandı. 20 millet bahçesine yönelik çalışmalar ise devam ediyor.