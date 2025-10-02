Bağcılar Kitap Fuarı'nda Filistin'e Destek

Bağcılar Kitap Fuarı'nda, Filistin üzerine yazılan kitapların geliri bu ülkedeki soykırım mağdurlarına bağışlanırken, söyleşilerde İsrail'in katliamları ve yaşanan insanlık dramına yer veriliyor.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 4. Bağcılar Kitap Fuarı 7'nci gününde devam ediyor. 5 Ekim'e kadar sürecek fuardaki belediyenin standında sergilenen Filistin hakkındaki kitaplardan elde edilen gelir bu ülkeye gönderilecek.

Fuarda ayrıca, İsrail'in Gazze'deki katliama dikkati çekmek ve Küresel Sumud Filosu'na destek vermek amacıyla ziyaretçilere "mavi kurdele" dağıtılıyor.

Grafiği sanatçılar tarafından çizilen ve "Özgür Filistin" yazılı, Türkiye ile Filistin bayraklarının yer aldığı resimlerle de Gazze'deki soykırıma dikkati çekiliyor.

Fuarda düzenlenen söyleşilerde İsrail'in katliamları ve Filistin halkının yaşadığı insanlık dramı ele alınıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, fuarda Filistin konusunda farkındalığı artırmak ve dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla etkinlikler yapıldığını belirtti.

Yıldız, "Her zaman her platformda Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız. 10 günlük fuarda yaptığımız programlarla sesleri olmaya çalışıyoruz. Maddi ve manevi olarak onların destekçisiyiz. Filistin özgür olana dek mücadelemiz devam edecek." ifadesini kullandı.