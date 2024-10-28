Bağcılar Kitap Fuarı'na 523 Bin Ziyaretçi

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen "3. Bağcılar Kitap Fuarı"na (BKF) 9 gün boyunca binlerce kitapsever misafir oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kitap sevgisinin yayılması ve kitap dostu nesillerin yetişmesine katkı sunması amacıyla düzenlenen fuarı, günde ortalama 70 bin kişi ziyaret etti.

Bağcılar Meydanı'nda çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapan fuarda, toplam 523 bin kitap satıldı.

Anadolu Ajansı (AA) yayınlarının da yer aldığı fuarda, 50 yayınevinin yanı sıra 27 gazeteci ile yazar da konuk oldu.

"Ziyaretçi sayısını çok daha öteye taşıdık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, fuarı ziyaret edenlere teşekkür ederek, "Bağcılar'da günde ortalama 70 bin vatandaşımız fuarımızı ziyaret etti ve geçen yılki 550 bin ziyaretçi sayısını çok daha öteye taşıdık." ifadelerini kullandı.

Üçüncü yılında fuarın marka haline dönüştüğünü vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Bağcılar Kitap Fuarı'nı, adeta bir kitap festivaline dönüştüren çadırımızda, 50 yayınevi ve 27 gazeteci-yazarımızla dolu dolu bir fuar gerçekleştirdik. Çadırımızın etrafında, kadın derneklerimizin, Kadın ve Aile Sanat Kültür Merkezimizin ve Engelliler Sarayı kursiyerlerimizin stantları yer aldı. Ayrıca birçok önemli yazarımızın küp görselleri, 2023 yılında ödül alan ulusal ve uluslararası yazarlarımızın sergisi, İstanbul sergimiz ve çocuklarla gerçekleştirilen görsel şölenle ziyaretçilere zengin bir deneyim sunduk. Açık hava atölyemizle birlikte Bağcılar'da günde ortalama 70 bin vatandaşımız fuarımızı ziyaret etti ve geçen yılki 550 bin ziyaretçi sayısını çok daha öteye taşıdık. Aynı zamanda fuar boyunca kitapseverler tarafından toplamda 523 bin adet kitap satın alındı."

Özdemir, BKF'nin İstanbul'a hitap eden bir fuar olduğuna işaret ederek, "Bağcılar'da birçok ailemiz, çocuğumuz, gencimiz; hatta çevre ilçelerden ve Anadolu Yakası'ndan dahi konuklarımızı burada ağırladık. İstanbul'a da hitap eden bir fuara dönüşmüş oldu. Standartları yükseltmeye devam ediyoruz. Kitap fuarımızla da bunu göstermiş olduk. İnşallah, bu dönemde Bağcılar'ımızın her alanda standartlarını daha da yukarılara taşımaya devam edeceğiz. Gelenlerin kafasında oluşan sorulara istinaden belirtmek gerekirse, üçüncüsünü yaptığımız fuarla ilgili önümüzdeki yıl için de müjdelerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Çocuk stantları ve etkinlik alanları ilgi gördü

Fuardaki çocuk stantlarındaki öğretmenler, kitap kapağı tasarımı ve yazarlık gibi atölyelerle çocukların gelişimine katkı sağladı.

Labirent alanında ise nostaljik Pac-Man, XOX oyun duvarı ve yazar-şair isimlerinin bulmacaları gibi interaktif detaylarla ziyaretçiler keyifli anlar yaşadı.

Her gün düzenlenen yazar söyleşileriyle de okurlardan büyük ilgi gören fuarda, edebiyat, tarih, siyaset ve psikoloji gibi farklı alanlarda yapılan söyleşilere katılan yazar ve gazeteciler bilgi ve birikimlerini paylaştı.

Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi üyeleri ile Ev Hanımları Derneği de alanda kurulan çadırda ziyaretçilere el yapımı yöresel lezzetleri ikram etti.