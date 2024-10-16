Bağcılar Kitap Fuarı 18 Ekim'de Başlıyor

Bağcılar Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Bağcılar Kitap Fuarı", 18 Ekim'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, birçok aktiviteye ev sahipliği yapılacak fuar, 26 Ekim'e kadar devam edecek.

Hazırlıkları tamamlanan ve 50 yayınevinin yer alacağı fuarda, kitapseverler yazarlarla bir araya gelme fırsatı bulacak. Fuara, 27 gazeteci ve yazar konuk olacak.

Çocuklar için özel alanların oluşturulduğu fuarda, ziyaretçiler Fuar Köşesi'nde hatıra fotoğrafı çektirebilecek. Fuarda, geçmişten bugüne edebiyat dünyasına eserleriyle iz bırakan ünlü yazarların fotoğrafları ile hayatlarını anlatan bir köşe de kitapseverlerin beğenisine sunulacak.

Bağcılar Belediyesine bağlı Bilgi Evi öğrencileri ile Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi kursiyerleri de kendi yaptıkları tablo, takı ve benzeri el sanatları ürünlerini fuarda sergileyecek.

Geçen yıl fuarı 500 bin kişi ziyaret etti

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, tüm okurları fuara davet ederek, şunları kaydetti:

"Bağcılar'ımızda çok ilgi gören kitap fuarımızın bu sene üçüncüsünü yapıyoruz. En seçkin kitabevlerinin yayınlarıyla ve sevilen yazarlarımızla buluşacağız. İlk fuarımıza 350 bin kişi katılırken, geçen yılki fuara 500 bin kişi katılmıştı. Sayının artması bizi sevindiriyor. İnşallah sayının bu yıl artarak devam edeceğine inanıyorum. Bağcılar olarak biz kitapla yaşayan bir ilçeyiz. Bu anlamda ilçemizde şu an 117 bin 180 yazılı ve basılı eserden oluşan külliyat sunan 17 kütüphane hizmet veriyor."

Müzisyen ve aynı zamanda AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen'in müzik dinletisinin de yer aldığı özel bir programla açılışı yapılacak Bağcılar Kitap Fuarı'na konuk olacak isimler arasında AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Mete Yarar, Nurullah Genç, Serdar Tuncer, Şermin Yaşar, Hayati İnanç, Ercan Kesal, Türker Akıncı, Turan Kışlakçı, Savaş Barkçin, Zeynep Betül Akyıldız, Onur Erol, Zahide Tuba Kor, Şükran Kaymak, Güven İslamoğlu, Cansu Canan Özgen, Saliha Erdim, Beydan Budak, Yasin Pişgin, Orhan Toker, Fatih Duman, Anıl Basılı, Ayşegül Dede, Sadık Yalsızuçanlar, Turgay Güler ve Sertaç Güngör yer alıyor.