Bağcılar Kaymakamlığı taciz olayına ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu - Haberler

Bağcılar Kaymakamlığı taciz olayına ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu
AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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Bağcılar Kaymakamlığı, bugün sosyal medyada "Bağcılar'da çocuk tacizi mahalleyi ayağa kaldırdı" şeklindeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Bağcılar Kaymakamlığı, bugün sosyal medyada "Bağcılar'da çocuk tacizi mahalleyi ayağa kaldırdı" şeklindeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen yıl 8 Ağustos'ta meydana gelen olayın şüphelisi A.M'nin, aynı gün güvenlik güçlerince ikametinde yakalanarak adliyeye sevk edildiği ve 9 Ağustos'ta tutuklanarak cezaevine gönderildiği aktarıldı.
Açıklamada, geçen yıl yaşanan bu menfur olayın bugün meydana geldiğine ilişkin iddia ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel