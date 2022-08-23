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Son dakika haberi | BAĞCILAR KAYMAKAMLIĞI'NDAN POLİS MERKEZİNDE ATEŞ EDİP KAÇMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

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Son dakika haberi | BAĞCILAR KAYMAKAMLIĞI'NDAN POLİS MERKEZİNDE ATEŞ EDİP KAÇMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Son dakika gündem haberi... BAĞCILAR Kaymakamlığı, polis silahını alan bir şüphelinin karakolda ateş edip kaçmaya çalıştığını ve ardından polisin müdahalesiyle şüphelinin yaralı olarak yakalandığını açıkladı.

BAĞCILAR Kaymakamlığı, polis silahını alan bir şüphelinin karakolda ateş edip kaçmaya çalıştığını ve ardından polisin müdahalesiyle şüphelinin yaralı olarak yakalandığını açıkladı.

Açıklamada, "İlçemiz Güneşli Polis Merkezi Amirliği'nde bugün saat 03.00 sıralarında bıçakla yaralama olayının faili olarak gözaltına alınan S.A, görevli memurun silahını almış ve rastgele ateş ederek binadan kaçma teşebbüsünde bulunmuştur. Şahsın açtığı ateş sonucu, o esnada başka bir olay nedeniyle muhafaza altında işlemleri yapılan A.I. isimli şahıs yaralanmıştır. Uyuşturucu ve gasp olaylarından 4 adet suç kaydı bulunan, yapılan uyarıları dikkate almayarak eylemine devam eden S.A, görevlilerimizce ateş açılarak etkisiz hale getirilmiştir. Olayda yaralanan muhafaza altındaki A.I.ve şüpheli S.A. hastaneye sevk edilmiştir. Meydana gelen 'kasten yaralama', 'görevli memura mukavemet' suçlarıyla ilgili tahkikat başlatılmıştırö ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güneşli Polis Merkezi Amirliği Güncel Haberler Son Dakika

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