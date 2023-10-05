Bağcılar-Kabataş Tramvayı Topkapı'da Arızalandı
Bağcılar-Kabataş hattında sefer yapan tramvayın Topkapı'da arızalanması nedeniyle yolcular metrelerce yürüyerek bir sonraki durağa ulaştı. Arıza dolayısıyla yolcular araçtan inip sonraki durağa yürümek zorunda kaldı. Ekiplerce arızanın giderilmesinin ardından tramvay seferleri normale döndü.
Bağcılar-Kabataş hattında sefer yapan tramvayın Topkapı'da arızalanması nedeniyle yolcular metrelerce yürüyerek bir sonraki durağa ulaştı.
Sabah saatlerinde Kabataş'tan Bağcılar istikametine sefer yapan tramvay, Topkapı'da arızalandı.
Arıza dolayısıyla yolcular araçtan inip sonraki durağa yürümek zorunda kaldı.
Ekiplerce arızanın giderilmesinin ardından tramvay seferleri normale döndü.
Bir yolcunun cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde yolcuların tramvay yolu üzerinde yürüdükleri anlar yer aldı.
Durak içerisinde biriken çok sayıda yolcu nedeniyle yoğunluk yaşandığı görüldü.